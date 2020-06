Możliwa zmiana tytułu serialu "The Falcon and the Winter Soldier" w 2. sezonie 0

W przypadku, gdyby Walt Disney i Marvel Studios zdecydowały się na kontynuację serialu The Falcon and the Winter Soldier, możliwa jest zmiana jego tytułu.

Produkcja serialu The Falcon and the Winter Soldier została kilka miesięcy temu zawieszona z wiadomych względów, jednak bardzo prawdopodobne, że już niebawem ekipa i obsada aktorska powrócą na plan zdjęciowy. Skąd te przypuszczenia? W mediach buchnęła wiadomość, że już w lato wznowione zostaną zdjęcia do serii WandaVision. Nic nie stoi, więc na przeszkodzie, aby też Falcon i Zimowy Żołnierz zaczęli kręcić swoje sceny.

Jeśli dojdzie do realizacji 2. sezonu The Falcon and the Winter Soldier to Disney rozważy zmianę tytuły, gdyż obecny nie do końca pasuje fanom Marvel Cinematic Universe.

Po pierwszym sezonie (Bucky Barnes i Sam Wilson) przeżyją coś traumatycznego, coś co ich zmieni i będą się różnić. W pewnym momencie na pewno pojawił się plan na drugi sezon. Jeśli zdecydują się na 2. sezon to nie będzie on nosił tytułu "The Falcon and the Winter Soldier", byłby to tytuł tematycznie związany z historią.

powiedział Charles Murphy w swoim podcaście "Murphy’s Multiverse"

The Falcon and the Winter Soldier na pewno intryguje wielu fanów, ponieważ dużo mówiło się o tym, iż Falcon zastąpi Steve’a Rogersa i będzie dzierżył tarczę Kapitana Ameryki. Jak będzie naprawdę? Tego dowiemy się za jakiś czas.

Źrodło: MovieWeb