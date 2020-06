James Duval w niskobudżetowym horrorze ''Beast Mode'' 0

Fani niskobudżetowych filmów i stylizacji potworów na podobne do tych w latach 80. powinni być zadowoleni. Zerknijcie na zwiastun komediowego horroru Beast Mode.

fot. imdb

Za jego reżyserię odpowiada Chris W. Freeman i Spain Willingham. Autorem scenariusza jest Drew Fortune, wraz z Aaronem Scotti, którzy zajął się także produkcją. W obsadzie aktorskiej znajdują się James Duval w podwójnej roli (na poniższym zwiastunie widzimy jak zamienia się w bestię), Leslie Easterbrook, Ray Wise, C. Thomas Howell i James Hong.

Fabuła Beast Mode podąża za hollywoodzkim producentem Breenem Nashem, który przypadkowo doprowadza do śmierci członka jednego z ekipy filmowej. Przerażony tym oraz widmem utraty kariery swoją nadzieję upatruje w ziołowym eliksirze. Za jego pomocą chce wskrzesić zmarłego. Jednak szybko dowiaduje się, że eliksir działa zupełnie inaczej. Wydobywa on z ludzi to co najgorsze, zamieniając ich w krwiożercze bestie. W Los Angeles wybucha panika. Breenowi nie pozostaje nic innego jak próba powstrzymania tego co uczynił, zanim pochłonie go jego wewnętrzna bestia.

Premiera filmu w USA zaplanowana jest na wrzesień br.

Źrodło: bloody-disgusting.com