90% kin zostanie otwartych przed premierą filmu "Tenet" 0

Warner Bros. Pictures oraz Christopher Nolan wyczekują spokojnie lipca i możliwości pokazania światu superprodukcji Tenet. Na razie decyzja o wakacyjnej premierze zostaje podtrzymana i wydaje się, że nic nie powstrzyma wytwórni od wypuszczenia filmu do kin. Tym bardziej, że statystyki napawają optymizmem.

National Association of Theatre Owners, czyli największa organizacja handlowa, której członkowie są właścicielami kin spodziewa się, że do premiery filmu Tenet, aż 90% światowego rynku kinowego powróci do pracy. Premiera widowiska wyreżyserowanego przez Christophera Nolana wydaje się być idealnym tytułem do zachęcenia widzów na wizytę w kinie. Na ten moment nie wygląda to zbyt kolorowo i pomimo otwarcia kin w wielu krajach na świecie, frekwencja nie zachwyca.

Jesteśmy w bliskim kontakcie z Warner Bros. Pictures. Są optymistyczni i podchodzą pozytywnie, podobnie jak Christopher Nolan, do premiery 17 lipca. Oczywiście wszystko zależy od dobrych informacji związanych ze spadkiem zachorowań na COVID-19 i znoszenia ograniczeń rządowych.

powiedział Mark Zoradi, dyrektor generalny Cinemark

19 czerwca w Teksasie otwartych zostanie pięć kin sieci Cinemark. Ma to być "faza testowa", aby zobaczyć reakcję ludzi na powrót kin. Natomiast Cineworld (druga największa sieć kin na świecie) ma nadzieję na otwarcie wszystkich swoich kin w lipcu.

Dla przykładu w Polsce największe sieci kin zdecydowały się nie skorzystać z prawa pozwalającego na ponowne otwarcie kinowych placówek. Rygor sanitarny oraz brak głośnych nowości w repertuarze narażają kina na kolejne wydatki i straty. Jest to oczywiście szansa dla mniejszych kin studyjnych, które ruszają już jutro. Pod tym linkiem znajdziecie czerwcowy repertuar ogłoszony przez dystrybutorów.

Źrodło: Business Insider