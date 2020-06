"Gra o tron" nie jest najpopularniejszym serialem na HBO Max 0

HBO przez lata słynęło z udanych seriali kierowanych przede wszystkim do dorosłego widza. Takie tytuły, jak Seks w wielkim mieście, Rodzina Soprano, Sześć stóp pod ziemią czy Gra o tron uchodzą dzisiaj za prawdziwe klasyki, które bardzo mocno odbiły się w światowej popkulturze. Szczególnie ten ostatni tytuł przez ostatnie lata elektryzował widzów niemalże w każdym zakątku naszej planety i zdobył niesamowitą popularność. Jak się jednak okazuje na nowej platformie HBO Max to nie adaptacja powieści George’a R.R. Martina jest numerem jeden!

Z najnowszego raportu wynika, że nowym numerem jeden, jeśli chodzi o popularność w serwisie platformy HBO Max jest… Looney Tunes Cartoons, czyli najnowsza odsłona przygód Królika Buggsa i jego kumpli. Inną produkcją cieszącą się popularnością jest kolejny tytuł skierowany do młodszej widowni. Mowa o serialu The Not-Too-Late Show With Elmo. Jak widać HBO Max udało się trafić do widzów, którzy teoretycznie byli na celowniku Walta Disneya i ich własnej streamingowej usługi – Disney+.

Jeśli chodzi o obecnie najpopularniejszy program skierowany do dorosłych, to jest nim serial Love Life z Anną Kendrick.

Warto jednak dodać, że nie są to oficjalne dane podane przez stację HBO. Ich autorami są analitycy portalu Parrot Analytics. Poniżej możecie zaznajomić się z grafiką przedstawiającą najpopularniejsze tytuły na nowych platformach w ciągu pierwszy czterech dniach od debiutu:

Źrodło: Bloomberg