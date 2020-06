Greig Fraser w ostatnich kilku latach miał okazję pracować nad wielkimi produkcjami. To właśnie on pełnił funkcję operatora przy filmie Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie oraz serialu Mandalorian. Fraser wyjawił, że nie miał problemów z zamienieniem odległej galaktyki na pustynie Arrakis, aczkolwiek musiał się wystrzegać kilku rzeczy, ponieważ dostrzegł podobieństwa pomiędzy tymi uniwersami.

Villeneuve zapowiedział już jakiś czas temu, że planuje także kontynuację. Nie zmienia to jednak faktu, iż Diuna ma być pełnoprawną historią.