Gala Industry. Pierwsze nagrody 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego 0

W piątek, 5 czerwca o godz. 21.00 rozpocznie się transmitowana na żywo w Internecie Gala Industry, podczas której poznamy pierwszych festiwalowych laureatów. Nagrody otrzymają także uczestnicy Doc Lab Poland – największego w Polsce programu skierowanego do filmowców-dokumentalistów, którego kolejna sesja zakończyła się właśnie w ramach jubileuszowego 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

W piątkowy wieczór poznamy m.in. laureata Nagrody Studentów Krakowa dla najlepszego filmu konkursowego. Jak co roku, również w ramach tej edycji gremium kilkunastu studentów filmoznawstwa wskaże najlepszy film spośród wszystkich zakwalifikowanych do festiwalowych konkursów.

Ogłoszone zostaną także wszystkie nagrody specjalne, pozaregulaminowe oraz wyróżnienia. W ramach konkursu polskiego poznamy laureatów Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich za montaż, Nagrody im. Macieja Szumowskiego za szczególną wrażliwość na sprawy społeczne, Nagrody dla najlepszego producenta polskich filmów krótkometrażowych i dokumentalnych ufundowanej przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych oraz Nagrody pod patronatem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych za najlepsze zdjęcia ufundowanej przez Coloroffon Film i Naima Film.

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście rekomendujących do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego. W piątkowy wieczór, poznamy wszystkich wskazanych przez Jury oraz KFF kandydatów, którzy otrzymają szansę na najważniejsze europejskie filmowe trofea.

Ponadto ogłoszeni zostaną laureaci nagrody przyznawanej przez FICC czyli Międzynarodową Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych w konkursie krótkometrażowym oraz laureaci Nagrody Jury Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI) w konkursie dokumentalnym.

W drugiej części gali ogłoszone zostaną nagrody dla najlepszych projektów, które dopiero powstają – animowanych prezentowanych na Animated in Poland oraz dokumentalnych w ramach programu Doc Lab Poland dla projektów w początkowej fazie rozwoju (Docs to Start) oraz projektów na etapie postprodukjcji (Docs to Go!).

Gala Industry oraz Industry Party będą wydarzeniami bezpłatnymi i otwartymi dla publiczności. Transmisje odbędą się na stronie www.krakowfilmfestival.pl oraz w mediach społecznościowych Festiwalu.