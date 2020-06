David Oyelowo, który miał okazję zagrać Martina Luthera Kinga w filmie Selma z 2014 roku udzielił wywiadu, w którym opowiadał o braku oscarowego sukcesu produkcji wyreżyserowanej przez Avę DuVernay.

Sześć lat temu, premiera "Selmy" zbiegła się z zabójstwem Erica Garnera. Pamiętam, że na premierę założyliśmy koszulki w ramach protestu z napisem: "Nie mogę oddychać". Członkowie Akademii Filmowej skontaktowali się ze studiem i pytali: "Jak możecie robić coś takiego? Po co rozpętujecie to gówno?" oraz "Nie będziemy głosować na ten film, ponieważ nie jest to odpowiednie miejsce do robienia takich rzeczy". To jeden z powodów, przez które nasz film nie dostał tego na co według wielu zasłużył. Był to początek kampanii #OscarsSoWhite. Wykorzystali swoje przywileje, aby go pogrążyć.

wyjawia aktor