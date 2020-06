Finał 10. sezonu ''The Walking Dead'' ma być oszałamiający

Finał 10. sezonu The Walking Dead opóźniony został przez panującą pandemię koronawirusa, jednak jak przekonuje reżyser Greg Nicotero naprawdę warto poczekać na niego nieco dłużej.

Ostatni odcinek obecnego sezonu wyemitowany miał być w połowie kwietnia, ale nie udało się na czas ukończyć prac postprodukcyjnych. Jak mówi Nicotero doczekamy się go jeszcze w tym roku, lecz dokładna data nie została na razie podana. Ujawnia także, iż finał będzie epicki i krwawy. Bitwa ma być na poziomie tej z Gry o tron.