Reżyser "Czarnobyla" nakręci odcinek pilotowy "The Last of Us" 0

Powiększa się ekipa, która będzie pracowała nad adaptacją wybitnej gry studia Naughty Dog – "The Last of Us". Poznaliśmy nazwisko człowieka, który nakręci odcinek pilotowy wyczekiwanej produkcji.

Laureat nagrody Emmy – Johan Renck został potwierdzony, jako reżyser odcinka pilotowego serialu "The Last of Us". Oprócz tego będzie on pełnił także funkcję producenta wykonawczego. Johan Renck jest najbardziej znany z pracy przy świetnym miniseriali stacji HBO – Czarnobyl.

W trakcie rozmowy z dziennikarzem portalu "Discussing Film", filmowiec nie nie wykluczył reżyserowania kolejnych odcinków adaptacji kultowej gry studia Naughty Dog. Warto odnotować, że Johan Renck ponownie będzie współpracował z Craigiem Mazinem, który odpowiadał także za wcześniej wspominany Czarnobyl. Teraz twórca wraz z Neilem Druckmanem będzie pełnił funkcję showrunnera i producenta.

Wcześniej potwierdzono, że za muzykę odpowiadać będzie genialny argentyński kompozytor Gustavo Santaolalla. Co ciekawe to również on komponował muzykę oryginalną do gry "The Last of Us".

Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na ogłoszenia związane z obsadą aktorską. Macie swoich faworytów do ról Joela i Ellie?

Źrodło: Discussing Film