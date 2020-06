Jon Favreau potwierdza datę premiery 2. sezonu serialu ''The Mandalorian'' 0

Mamy dobre wieści dla fanów pierwszego aktorskiego serialu z uniwersum Gwiezdnych wojen. Jon Favreau, który jest autorem scenariusza do produkcji potwierdził, iż planowana data premiery drugiego sezonu The Mandalorian zostaje utrzymana.

Drugi sezon Mandaloriana zadebiutować ma już w październiku br. na platformie Disney+. Jak się okazało prace nad nim były bardziej zaawansowane niż było to powszechnie wiadome i panująca pandemia nie przeszkodziła ekipie w ukończeniu prac postprodukcyjnych.

Mieliśmy szczęście, że zakończyliśmy zdjęcia przed blokadą, więc dzięki zaawansowanym technologiom byliśmy w stanie wykonać większość wizualnej pracy zdalnie. 'The Mandalorian' zgodnie z planem pojawi się w październiku na Disney +. powiedział Favreau

Sądząc po tych informacjach i tym, że do premiery zostało ledwie 4 miesiące, z pewnością niebawem doczekamy się jakiegoś pierwszego zwiastuna drugiej serii. Czekacie?

The Mandalorian rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami znanymi z filmów Gwiezdne wojny: Część VI – Powrót Jedi i Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy. Główny bohater to tytułowy samotny łowca nagród Din Djarin, który przemierza galaktykę. Zostaje zatrudniony przez Greefa do wykonania określonego zadania i zdobycia czegoś niezwykle cennego. W łowcę nagród ponownie wciela się Pedro Pascal.

Źrodło: comicbookmovie.com