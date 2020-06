Herkules ma szansę pojawić się w Marvel Cinematic Universe 0

Marvel Cinematic Universe w przyszłości powiększy się o kilka nowych postaci, które do tej pory nie miały szansy pojawić się na wielkim ekranie. Jedną z nich może być Herkules, komiksowy superbohater wzorowany na mitologicznym herosie.

Jak wspomniałem we wstępie komiksowy Herkules jest wzorowany na mitologicznym herosie – synu Zeusa, który jest pół-bogiem, pół-człowiekiem. W komiksach Marvela znany był z walczenia u boku Thora, a także bycia członkiem grupy Avengers. Według najnowszych plotek już niebawem może on zawitać do Marvel Cinematic Universe. I to dużo wcześniej niż nam się wydaje.

Jego furtką do MCU mógłby zostać chociażby serial Loki przygotowywany z myślą o platformie streamingowej Disney+. Podobne możliwości dają filmy Eternals oraz Thor: Love and Thunder. Szczególnie pojawienie się w tym drugim widowisku dałoby twórcom spore pole do popisu do pokazania fanom rywalizacji pomiędzy Bogiem Piorunów, a marvelowskim Bogiem Siły. Jeszcze jedną alternatywą pozostaje również serial She-Hulk, ponieważ w komiksach pomiędzy tymi postaciami doszło do romansu.

Nie jest tajemnicą, że MCU po finale Avengers: Koniec gry zmieni się i do głosu dojdą nowe postacie. Herkules wydaje się być całkiem intrygującą postacią, która może otworzyć wrota do nowych światów.

A Wy co sądzicie o tym pomyśle?

Źrodło: FandomWire