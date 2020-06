Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Venom 2" najbardziej wyczekiwanym sequelem 2021 roku 0

Z powodu pandemii koronawirusa i zamknięcia kin na świecie, największe hollywoodzkie wytwórnie zdecydowały się poprzesuwać swoje najgłośniejsze premiery. Z tego też powodu wiele wyczekiwanych superprodukcji zobaczymy dopiero w 2021 roku.

Popularny fanowski portal Fandom przeprowadził niedawno ankietę, w której zapytano o najbardziej wyczekiwaną przez fanów kontynuację. Jak się okazuje największe zainteresowanie wzbudza Venom: Let There Be Carnage, czyli kontynuacja kasowego hitu Sony Pictures z Tomem Hardym.

Superprodukcja, która została zjechana przez krytyków bardzo spodobała się normalnym widzom. Widowisko nieoczekiwanie zostało jednym z najbardziej kasowych filmów roku i zdołało zarobić 856 mln dolarów. Teraz wyniki ankiet popularnościowych mogą dobrze wróżyć również kontynuacji.

Warto od razu zwrócić uwagę, że Venom: Let There Be Carnage musiał pokonać w tym pojedynku naprawdę godnych rywali. Wśród tytułów, które będą kontynuacje są: The Matrix 4, Avatar 2 i Space Jam 2, Mission: Impossible 7, Szybcy i wściekli 9, Fantastic Beasts and Where to Find Them 3, Sherlock Holmes 3, Spider-Man 3 i Jurassic World: Dominion.

Innym tytułem, na który czekają fani jest nowa odsłona przygód Człowieka-Pająka. Z pewnością jest to powód do zadowolenia dla wytwórni Sony Pictures.

A czy Wy czekacie na sequel Venoma?

Źrodło: MovieWeb