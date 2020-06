"Kłamstewko" Lulu Wang na VOD już 11 czerwca! 0

Komedia o rodzinie, w której każdy odnajdzie siebie i swoich bliskich! Kłamstewko Lulu Wang na VOD już 11 czerwca!

Wszystkie tajemnice dozwolone? Odpowiedź w pełnej wdzięku, serca i wzruszeń komedii na podstawie… prawdziwego kłamstwa, z laureatką Złotego Globu, rewelacyjną Awkwafiną w roli głównej. Kłamstewko w reżyserii Lulu Wang już 11 czerwca na VOD!

Kłamstewko to komedia o rodzinie, w której każdy, niezależnie od szerokości geograficznej, odnajdzie siebie i swoich bliskich. Opowieść o słodko – gorzkiej intrydze w „Kłamstewku” to historia, która wydarzyła się naprawdę. Filmowa Nai Nai to babcia reżyserki Lulu Wang, przed którą rodzina, zgodnie z chińską tradycją, postanowiła zataić informację o stanie jej zdrowia. Lulu Wang w scenariuszu opartym na swoich osobistych doświadczeniach stworzyła ciepłą, pełną humoru historię, w której fabuła przeplata się z rzeczywistością na wielu poziomach. W roli siostry filmowej Nai Nai reżyserka obsadziła nawet prawdziwą siostrę swojej babci – Hong Lu (która nie ma żadnego doświadczenia aktorskiego i początkowo odmówiła z obawy, że jest za gruba i zepsuje Lulu film). Wang zależało jednak na autentyczności i jak najmocniejszym osadzeniu tej historii w multikulturowych realiach, w których sama dorastała i które bliskie są tak wielu ludziom żyjącym w najróżniejszych zakątkach globu. Kłamstewko okazało się wielkim hitem, który podbił serca widzów i krytyków na całym świecie, stając się jednocześnie najsmaczniejszym filmem minionego roku – niemal w każdej scenie towarzyszą nam prawdziwe chińskie przysmaki!

W roli głównej wystąpiła Awkwafina, wschodząca gwiazda Hollywood, która wcześniej zagrała w takich hitach jak „Ocean’s 8” u boku Sandry Bullock, Anne Hathaway i Heleny Bonham Carter, a także w „Bajecznie bogatych Azjatach”, czy „Jumanji”. Internet podbiła jednak znacznie wcześniej, gdy jako barwna feministyczna raperka wydała swój pierwszy singiel „My Vag” w 2012 roku. W styczniu tego roku premierę miał także serial „Awkwafina is Nora from Queens”, który okazał się wielkim hitem telewizyjnym, a Awkwafina zagrała w nim…samą siebie!

Rola Billie w Kłamstewku Lulu Wang, w którą wcieliła się Awkwafina, okrzyknięta została przez Vanity Fair i Indiewire jedną z najlepszych kreacji minionego roku. Nominowana do blisko czterdziestu nagród, Awkwafina odebrała m.in Złotego Globa dla Najlepszej Aktorki w Komedii lub Musicalu oraz statuetki Gotham Awards i Satellite Awards.

Kłamstewko to pełna wdzięku, serca, humoru i wzruszeń opowieść o rodzinie, która decyduje się ukryć przed ukochaną babcią informację o jej stanie zdrowia i odwiedzić ją tłumnie pod pretekstem absurdalnie wielkiego, hucznego wesela jednego z kuzynów.