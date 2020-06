Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Obi-Wan Kenobi" - prace nad serialem cały czas postępują 0

Lucasfilm postanowił dać fanom to co na czekają od lat, czyli produkcję, której głównym bohaterem będzie Obi-Wan Kenobi. Jak wygląda sprawa z postępami w realizacji serialu, który opowie o losach kultowego bohatera?

Po sukcesie serii The Mandalorian oczywistym było, że Walt Disney rozpocznie prace nad kolejnymi serialowymi produkcjami. Jedną z nich będzie opowieść, którego głównym bohaterem będzie Obi-Wan Kenobi. Co ciekawe kontrolę nad serią piastuje Deborah Chow. Na jakim etapie jest, więc serial?

Mamy jeszcze wiele do zrobienia, ale cały czas nad nim pracujemy.

powiedziała Chow trakcie wirtualnego wywiadu na ATX Festival

Pomimo tego, że pandemia koronawirusa pokrzyżowała filmowcom na całym świecie plany związane z realizacją swoich projektów, to Deborah Chow miała możliwość kontynuacji swojej pracy. Aktualnie cały czas pisany jest scenariusz, a jego autorem będzie Joby Harold.

Obi-Wan Kenobi będzie składał się z sześciu epizodów i jego akcja zostanie umiejscowiona pomiędzy filmami Gwiezdne wojny: Część III – Zemsta Sithów oraz Gwiezdne wojny: Część IV – Nowa nadzieja. Zdjęcia zostały przeniesione na przyszły rok, a lekkie opóźnienia ma zostać wykorzystanie do przeróbek mających na celu wyeliminowanie podobieństw do The Mandalorian.

Źrodło: ComicBookMovie