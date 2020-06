Sprawa zaginionego dziecka na nowej zapowiedzi 2. sezonu ''Alienisty'' 0

Za pośrednictwem stacji TNT możemy zapoznać się z nowym materiałem promującym drugi sezon serialu Alienista noszący podtytuł 'Angel of Darkness'. Produkcja zapowiada się nad wyraz ciekawie.

fot. materiały prasowe

Fabuła serialu oparta jest o bestsellerowe powieści Caleba Carra. Akcja pierwszej serii rozgrywa się w Nowym Jorku u schyłku XIX wieku. Komisarz policji, Theodore Roosevelt, prosi psychologa, Laszla Kreizlera, o pomoc w schwytaniu mordercy bezdomnych chłopców. Dołącza do niego dziennikarz kryminalny John Moore i Sara Howard, ambitna sekretarka, która chce zostać pierwszą kobietą detektywem. W drugim sezonie Sara ma już własną agencję detektywistyczną i prowadzi zupełnie nową sprawę. Porwane zostało niemowlę, córka hiszpańskiego konsula. Do śledztwa dołączają Kreizler i Moore, który awansował już na reportera w New York Timesie. Prowadzone dochodzenie prowadzi ich złowrogą ścieżką usłaną trupami i podstępem w kierunku nieuchwytnego i bardzo niebezpiecznego seryjnego mordercy.

W obsadzie kontynuacji powracają Daniel Brühl, Luke Evans, Dakota Fanning, Douglas Smith, Matthew Shear, Robert Wisdom i Ted Levine. Dołączają do nich nowe postacie, w które wcielą się Melanie Field i debiutantka Rosy McEwen.

Poniższe wideo to zlepek kilku spotów TNT i HBO Max promujących serial.

Premiera nowych odcinków już 26 lipca br.

Źrodło: darkhorizons.com