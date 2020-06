Czy Matt Reeves wprowadzi postać Jokera do swojej trylogii? 0

Matt Reeves, który zajmuje się właśnie kręceniem filmu The Batman, pierwszego należącego do nowej trylogii, podobno planuje w swoich filmach wprowadzić kultowego złoczyńcę jakim jest Joker.

fot. materiały prasowe

W szalonego antagonistę wcieliłby się zupełnie ktoś nowy, kto jeszcze nie miał do czynienia z tą postacią. Joker miałby pojawić się w drugim i trzecim filmie z serii i być jednym z wielu złoczyńców, którzy staną na drodze Człowieka Nietoperza. Już w nadchodzącym filmie The Batman mamy dostać także pewne odniesienia nakierowujące nas na postać tego najsłynniejszego wroga Batmana, ale czy pojawi się już on sam, tego na razie nie wiadomo.

Powyższe krążace w sieci informacje traktowane są jako plotka, bowiem nie zostały one jeszcze oficjalne potwierdzone, ani przez samego reżysera, ani przez studio zajmujące się produkcją. Jednak są one możliwe, gdyż chyba nikt z nas nie wyobraża sobie serii Batmana bez szaleńczego śmiechu Jokera? Czyż nie?

W The Batman w tytułową rolę wciela się Robert Pattinson. Premiera widowiska zaplanowana jest na 1 października 2021 roku.

Źrodło: comingsoon