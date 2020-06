Król Artur powraca w zwiastunie "Arthur & Merlin: Knights of Camelot" 0

Temat króla Artura i jego świty jest ciągle aktualny, co jakiś czas na ekrany trafia kolejna próba przeniesienia jego przygód. Nie zawsze są to udane produkcje, czy taką będzie Arthur & Merlin: Knights of Camelot, to się jeszcze okaże, w oczekiwaniu na primerę przedstawiamy zwiastun.

Rok 463 ne. Anglia to kraina podzielona. Kraina potrzebująca legendy. Król Artur był nieobecny przez pięć długich lat, prowadząc wojnę za granicą, która dotknęła jego rycerzy, przy okazi pozostawił tron ​​bezbronny, a jego królowa pozostała na łasce Mordreda, jego nieślubnego syna. Musi szybko wrócić do domu, stojąc w obliczu mrocznych i niebezpiecznych zagrożeń ze wszystkich stron. Prowadzony przez legendarnego czarodzieja Merlina, Arthur musi starać się zostać królem, którego potrzebuje jego naród. Jest to opowieść o legendzie, jeszcze zanim legenda została wypowiedziana…

W głównych rolach występują Richard Brake jako Merlin, Richard Short jako Arthur, Stella Stocker jako Guinevere, a także Joe Egan, Ronan Summers, Olivia Bernstone, Emily Haigh, Tim Fellingham oraz Stefan Boehm.

Arthur & Merlin: Knights of Camelot wyreżyserował brytyjski aktor i filmowiec Giles Alderson, reżyserując swój drugi film fabularny po The Dare. Scenariusz napisali Simon Cotton i Jonny Grant, na postawie historii stworzonej przez Gilesa Aldersona, Simona Cottona i Jonny’ego Granta.

Film trafi bezpośrednio na VOD już 13 lipca.

Źrodło: firstshowing.net