Seyfried i Bacon w przerażającym zwiastunie "You Should Have Left" 0

Universal ujawnił premierową zapowiedź swojego najnowszego straszaka noszącego tytuł You Should Have Left. Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści autorstwa Daniela Kehlmanna, a za jego powstaniem stoi ekipa odpowiedzialna za wiele kinowych hitów. Zapowiada się interesująco.

Theo Conroy (Bacon) to odnoszący sukcesy mężczyzna w średnim wieku, którego małżeństwo ze znacznie młodszą kobietą Susanną (Seyfried), pęka w szwach, pełne jest skrytości, zazdrości i wspomnień z przeszłości. Starając się naprawić związek, Theo i Susanna rezerwują sobie wakacje w oszałamiającym, będącym na odludziu nowoczesnym domu na walijskiej wsi. Wyruszają tam razem ze swoją sześcioletnią córką Elli (Avery Essex). To, co z początku wydaje się idealnym pomysłem, przekształca się w idealny koszmar, gdy Theo zaczyna rozumieć rzeczywistość i podejrzewa, że w domu jest ​​złowroga siła.

You Should Have Left został wyreżyserowany przez amerykańskiego scenarzystę i filmowca Davida Koeppa, reżysera filmów Bezwstydny Mortdecai, Bez hamulców czy Miasto duchów. Scenariusz stworzył także David Koepp, na podstawie powieści Daniela Kehlmanna o tym samym tytule. W głównych rolach występują Kevin Bacon oraz Amanda Seyfried.

Film trafi bezpośrednio do VOD, już 19 czerwca tego miesiąca.

Źrodło: firstshowing.net