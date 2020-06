Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

DVD z filmem "365" trafi w lipcu na sklepowe półki 0

DVD z pierwszym polskim filmem erotycznym 365 dni trafi na sklepowe półki 15 lipca. Z racji ogromnego zainteresowania tytułem w Kulturalnym Sklepie oraz Empiku uruchomiona została przedsprzedaż płyt.

fot. materiały prasowe / NEXT FILM

365 dni to fenomen. Nie tylko na skalę Polski, ale również świata. Widzów z najróżniejszych zakątków globu bez reszty pochłonął rozpalający zmysły romans Laury i Massima. Długo wyczekiwane DVD z filmem trafi do sklepów 15 lipca, jednak już teraz można je nabyć w przedsprzedaży.

365 dni zadebiutowało w kinach 7 lutego i z miejsca stało się hitem. W premierowy weekend film obejrzało prawie 454 tysiące osób, czyniąc z ekranizacji bestsellera Blanki Lipińskiej najlepsze otwarcie 2020 roku. 365 dni wyświetlane było do momentu zamknięcia kin z powodu pandemii. Do tego momentu wyreżyserowaną przez Barbarę Białowąs i Tomasza Mandesa produkcję obejrzało ponad 1,63 miliona widzów, co aktualnie zapewnia jej pozycję lidera rodzimego box office.

Niecałe dwa miesiące po premierze kinowej 365 dni ukazało się na platformie Netflix i tam również święciło triumfy. Film znalazł się na pierwszym miejscu najchętniej oglądanych przez Polaków produkcji.

Źrodło: Next Film