Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Oficjalnie: Ruszają prace nad animacją "Spider-Man Uniwersum 2" 0

Oficjalnie wystartowały prace nad filmem Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, który będzie kontynuacją znakomitej animacji z 2018 roku. My już nie możemy się doczekać.

Animator Nick Kondo za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił rozpoczęcie prac nad filmem Spider-Man: Into the Spider-Verse 2. Animowana produkcja podobnie, jak wiele innych hollywoodzkich projektów zaliczyła lekką obsuwę, przez co premiera przypadnie na październik 2022 roku, a nie jak pierwotnie zakładano kwiecień.

Mimo wszystko z perspektywy fana najważniejsze, że twórcy wreszcie mogą rozpocząć prace nad filmem.

Animacja z pierwszej części była przełomowa i opracowanie jej zajęło dużo czasu. Można, więc bezpiecznie zakładać, że twórcy przy kontynuacji ponownie będą chcieli odwalić kawał dobrej roboty, co oczywiście sprawi, że prace nad filmem potrwają bardzo długo.

Joaquim Dos Santos będzie pełnił funkcję reżysera. Jeśli chodzi o animację Spider-Man Uniwersum to reżyserami byli Bob Persichetti i Peter Ramsey. Animowana superprodukcja doczekała się Oscara dla najlepszej animacji pełnometrażowej. Szczegółowe informacje na temat kontynuacji są trzymane w tajemnicy.

W pierwszej części głównym bohaterem był Mike Morales, który po ugryzieniu przez radioaktywnego pająka odkrywa w sobie niezwykłe moce. Niepozorny chłopak staje się Spider-Manem. Kiedy otwiera się brama do uniwersum, Miles szybko zdaje sobie sprawę, że nie jest jedynym superbohaterem. Chłopak poznaje Petera Parkera i Gwen Stacy. Razem walczą ze złym Kingpinem i próbują uratować świat.

Źrodło: MovieWeb