Jake Gyllenhaal gwiazdą ekranizacji komiksu ''Snow Blind''

Jake Gyllenhaal, aktor którego w ostatnim czasie mogliśmy podziwiać w filmie Life czy widowisku Spider-Man: Daleko od domu, teraz zagra w ekranizacji komiksu 'Snow Blind'.

fot. materiały prasowe

Gyllenhaal oprócz bycia gwiazdą projektu będzie także producentem. Graficzną powieść na scenariusz filmowy zaadaptuje Patrick Ness, twórca nagradzanego dramatu fantasy Siedem minut po północy. Za kamerą stanie Gustav Möller. Dla tego szwedzkiego pochodzenia reżysera będzie to anglojęzyczny debiut. Do tej pory ma on na swoim koncie duńską produkcję Winni z 2018 roku.

Jak na razie nie wiadomo jeszcze kto zajmie się dystrybucją filmu, jednak jak donoszą zagraniczne media zainteresowane są nim zarówno hollywoodzkie studia, jak i platformy streamingowe.

Snow Blind to komiks autorstwa Ollie Masters i Tyler'a Jenkinsa, który w zeszłym roku wydany został również w Polsce. Należy do gatunku thrillera. Jego akcja rozgrywa się w małym miasteczku na Alasce. Główny bohater to nastoletni chłopiec Teddy Ruffins, nerd zakochany w książkach, niedogadujący się zarówno z rodzicami, jak i rówieśnikami. Nagle jego świat wywraca się do góry nogami, kiedy odkrywa, że jego rodzina została objęta programem ochrony świadków, a na jaw zaczynają wychodzić niepokojące fakty z przeszłości. Kim są rodzice Teddy’ego?

Źrodło: collider