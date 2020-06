Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Stateczny mops, złośliwe szopy oraz niesforne żółwie. Nowe odcinki serialu "Mocny Mike" na Boomerangu! 0

Przed widzami Boomeranga zupełnie nowe przygody statecznego mopsa Mike’a. Uwielbiający spokój bohater codziennie zmuszony jest opanować kolejny domowy kryzys, który powodują jego niesforni współlokatorzy: para szalonych szopów, trio łobuzerskich żółwi i niesforny kociak. Nowe odcinki serialu Mocny Mike już od 15 czerwca na antenie Boomeranga.

Do ulubionych zajęć Mike’a należą m.in. wylegiwanie się na kanapie, przyrządzanie wyrafinowanych potraw pod nieobecność swoich właścicieli lub spokojne drzemki. Jego największym marzeniem jest zdobycie serca piękniej sąsiadki – Iris. Życie tego mopsa wcale nie jest jednak łatwe! Ten uroczy, ale pozbawiony cierpliwości bohater codziennie ratuje swój dom przed katastrofą. Kiedy tylko ludzie wychodzą do pracy, w mieszkaniu zaczyna się prawdziwa zabawa. Fanami najdziwniejszych przygód są dwa swawolne szopy, które skutecznie uprzykrzają psu życie i trio zabawnych, ale wyjątkowo niesfornych żółwi. Mike zawsze znajduje pomysłowe wyjście z krytycznej sytuacji!

Przed widzami Boomeranga nowe odcinki serialu Mocny Mike. Mopsowi niestety nie uda się zwolnić tempa i nadal będzie próbował okiełznać swoich towarzyszy. W nowych odcinkach Mike dostaje od właściciela buty na swoje łapy – okazuje się, że wcale nie jest to trafiony prezent… Innym razem szopom uda się uwięzić Mike’a po to, by bezkarnie figlować. Czy uwolni się i zadba o porządek w domu?

Premiera nowych odcinków serialu Mocny Mike już 15 czerwca na antenie Boomeranga. Emisja od poniedziałku do piątku o 16:00.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia