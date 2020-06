"Space Force" - nazwa może być powodem sporu pomiędzy Netflixem i amerykańskim rządem 0

Najnowszy komediowy serial Netflixa w gwiazdorskiej obsadzie, czyli Siły Kosmiczne nie wprawił w osłupienie krytyków oraz widzów. Pomimo tego, że powrót Steve’a Carrella do telewizji nie wypadł najlepiej, to i tak zrobiło się o produkcji głośno. Powód? Nazwa "Space Force".

Mark R. Naird (w tej roli Steve Carell) to zasłużony pilot i generał najwyższego stopnia marzący o objęciu dowodzenia nad Siłami Powietrznymi USA. Ku swojemu zaskoczeniu ma jednak stanąć na czele nowo utworzonego szóstego rodzaju armii, czyli Sił Kosmicznych.

Pomysł na serial przyszedł w 2018 roku, kiedy to prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił powstanie Sił Kosmicznych. Co prawda od tamtej pory nowy oddział nie pokazał nic wielkiej, jednak stało się o niej głośno. Netflix postanowił to wykorzystać i oprócz zlecenia realizacji serialu, zastrzegł także prawa do znaku towarowego. Stało się to w styczniu 2019 roku – dla porównania amerykański rząd formalnie zarejestrował organizację… w grudniu 2019 roku.

Netflix posiada prawa do znaku "Space Force" w Europie, Australii, Meksyku i jeszcze kilku mniejszych krajach. Na razie rząd Stanów Zjednoczonych stanął w kolejce i czeka na rozpatrzenie praw do znaku handlowego w amerykańskim państwie.

