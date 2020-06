"Ostatni skok w historii USA" - najnowszy film Netflixa bez ani jednej pozytywnej recenzji 0

Najnowszy film wyprodukowany przez Netflixa, który nosi tytuł Ostatni skok w historii USA został zmiażdżony przez krytyków. Produkcja nie otrzymała na ten moment ani jednej pozytywnej recenzji na portalu Rotten Tomatoes.

Na ten moment Ostatni skok w historii USA może pochwalić się liczbą 21 recenzji napisanych przez krytyków. Niestety dla twórców żadna z nich nie jest pozytywna, dlatego ocena filmu na portalu Rotten Tomatoes wynosi 0%. Normalnym widzom produkcja także nie przypadła do gustu, bowiem jest to wynik 24%.

Ostatni raz taką sytuację mieliśmy w 2018 roku. Wówczas dwa tytuły nie zdobyły ani jednej pozytywnej recenzji od krytyków. Były to Gotti oraz Pola Londynu. Inne (nie)sławne tytuły, który również tego dokonały to Mac i ja, Nieśmiertelny II: Nowe życie czy Max Steel. Warto jednak odnotować, że dla Netflixa nie jest to pierwszy raz, kiedy oryginalny film ma 0% pozytywnych recenzji. Ten sam los spotkał komedię The Ridiculous 6 z 2015 roku.

Ostatni skok w historii USA to tegoroczna produkcja, która kilka dni temu zadebiutowała w serwisie platformy streamingowej Netflix. Film wyreżyserował Olivier Megaton, który ma na swoim koncie takie tytuły, jak Transporter 3, Colombiana czy dwie odsłony serii "Uprowadzona". W obsadzie aktorskiej filmu znajdują się między innymi Edgar Ramirez, Michael Pitt oraz Anna Brewster.

