Rick Riordan, twórca postaci Percy'ego Jacksona wypowiada się o filmowych ekranizacjach jego książek 0

Rick Riordan, autor pięcioksiążkowej serii o Percym Jacksonie bardzo nieprzychylnie wypowiada się o dwóch filmowych adaptacjach swoich książek. Dzieła te nie podobają się również fanom jego twórczości.

fot. materiały prasowe

Riordan na Twitterze odpowiedział na komentarz jednego z fanów, który zwrócił uwagę na cenzurę sceny z kasynem w filmie Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej Pioruna. Oto co stwierdził:

Nie wiem [dlaczego Disney+ cenzuruje tą scenę], ale najwyraźniej to pomyłka. Powinni ocenzurować całość. Tylko dwie godziny pustego ekranu.

Dla Was to rozrywka na kilka godzin, dla mnie praca całego mojego życia, która przechodzi przez maszynkę do mięsa. Ale to naprawimy (mowa o serialu powstającym dla Disney+). Nadal nie widziałem tych filmów i nie planuję tego robić. Oceniam je po przeczytaniu scenariusza, ponieważ najbardziej zależy mi na historii. Nie mam nic do bardzo utalentowanych młodych aktorów, to nie ich wina. Przykro mi, że zostali wciągnięci w ten bałagan. dodał

Pisarz w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi postanowił odnieść się także do nowej serialowej serii o Percy Jacksonie, która trafić ma na Disney+. Pracuje nad nią wraz ze swoją żoną Becky i jest w stosunku do niej bardzo pozytywnie nastawiony. Ma on nadzieję, że wreszcie uda się uchwycić prawdziwego ducha książek i zrobić serial, który będzie zgodny z fabułą. Bowiem dwa filmy kinowe dość mocno odbiegały od pierwowzoru, co Riordanowi się nie spodobało.

Seria "Percy Jackson" opowiada o losach młodego chłopaka, którego ojcem jest Posejdon. Niestety musiał opuścić swoją ukochaną jeszcze przed narodzinami dla ich bezpieczeństwa. Percy poznał prawdę o swoim dziedzictwie dopiero po skończeniu 12 lat. W pierwszej części cyklu zostaje oskarżony o kradzież pioruna Zeusa – chłopak zostaje więc zmuszony do ucieczki i odnalezienia złodzieja.

Źrodło: usatoday.com