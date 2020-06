Judd Apatow nakręci dokument o amerykańskim komiku George'u Carlinie 0

Judd Apatow po filmie The King of Staten Island ponownie bierze się za dokument. Tym razem przybliży nam postać amerykańskiego komika typu stand-up George’a Carlina.

fot. materiały prasowe

Carlin był pierwszym gospodarzem satyrycznego programu Saturday Night Live, który nieprzerwanie emitowany jest od 1975 roku. Dał się poznać jako świetny komik z krytycznym podejściem do świata. W rewelacyjny sposób komentował sprawy dotyczące amerykańskiego społeczeństwa i towarzyszących mu tematów tabu. Był złośliwy, cyniczny, wulgarny, a jednocześnie spotrzegawczy, inteligenty i błyskotliwy, czym zaskarbił sobie uznanie szerszej publiczności.

Apatow o tym, iż pracuje już nad nowym projektem poinformował świat podczas wywiadu dla The Boston Globe, w którym opowiadał o swoim najnowszym filmie The King of Staten Island. Ujawnił, że jest już gotowy zanurzyć się w nowy projekt należący do dokumentalnego gatunku.

Zaraz zacznę pracę z moim partnerem Michaelem Bonfiglio nad dokumentem o George’u Carlinie. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć mnóstwo wywiadów i programów z nim. Myślę, że jego praca okazuje się być bardzo prorocza. powiedział Apatow

Źrodło: movieweb.com