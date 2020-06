Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Gwiazda "Riverdale" może zostać nową Batwoman 0

W ostatnim czasie zrobiło się głośniej o serialu Batwoman z powodu Ruby Rose, która postanowiła zrezygnować z głównej roli. Producenci oraz stacja telewizyjna stanęli, więc przed zadaniem znalezienia nowej aktorki, która mogłaby wcielać się w tytułową superbohaterkę.

The CW rozpoczęło poszukiwania aktorki, która zagra główną rolę w Batwoman. Co ciekawe nie będzie się ona wcielała w postać Kate Kane. Showrunnerka serii Caroline Dries potwierdziła, że kostium zamaskowanej bohaterki przywdzieje nowa bohaterka o imieniu Ryan Wilder (aczkolwiek personalia nie są jeszcze niczym pewnym i mogą zostać zmienione). Według najnowszych doniesień faworytką do zastąpienia Ruby Rose jest gwiazda serialu Riverdale – Vanessa Morgan.

Ryan Wilder ma być dziewczyną sympatyczną, aczkolwiek nieco niechlujną, nieokiełznaną, lubiącą głupkować. W przeszłości pracowała, jako dostarczyciel używek, sama także była ćpunką. Jest niesamowicie wyszkolona, ale także bardzo niezdyscyplinowana, przez co również niebezpieczna. Daleko jej do stereotypowego amerykańskiego herosa. Jak wcześniej zapowiedziano Ryan Wilder podobnie, jak Kate Kane będzie lesbijką, która nie ma zamiaru kryć się ze swoją orientacją seksualną.

Co myślicie o angażu Vanessy Morgan?

Źrodło: The Cinema Spot