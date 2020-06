Disney zrealizuje musical z piosenkami Lionela Richiego! 0

Wytwórnia Walt Disney Studios opracowuje oryginalny musical filmowy oparty na piosenkach amerykańskiego artysty, Lionela Richiego.

Jak podają źródła, nowy projekt został roboczo zatytułowany "All Night Long" i wykorzysta największe hity Richiego. Scenariusz przygotowuje Peter Chiarelli (Bajecznie bogaci Azjaci, Narzeczony mimo woli). Projekt najprawdopodobniej trafi do dystrybucji kinowej.

Piosenkarz, który aktualnie jest jurorem w popularnym programie "American Idol", zgłosił się do Disneya z pomysłem na musical w styczniu tego roku, a jego pomysł szybko zyskał aprobatę wytwórni. Nie jest to zresztą zdumiewające, gdyż w ostatnich latach filmy muzyczne zdobywały wysokie noty w box office’ie, a także liczne nagrody. Przykładowo Bohemian Rhapsody zdobył 900 mln dolarów, a Rocketman 200 mln dolarów w box office’ie. Inne godne uwagi tytuły z kinowej szafy grającej to Mamma Mia!, Chłopcy z Jersey, Era rocka i Across the Universe, oparta na muzyce zespołu The Beatles.

Lionel Richie zdobył cztery nagrody Grammy i sprzedał ponad 100 milionów płyt na całym świecie. Został trzykrotnie nominowany do Oscara w kategorii "najlepsza oryginalna piosenka", zdobywając jedną statuetkę w 1986 roku za piosenkę "Say You Say Me" z filmu Białe noce.

Źrodło: Variety