HBO Max wydało specjalne oświadczenie, w którym tłumaczy się z podjętej decyzji.

Przeminęło z wiatrem to produkt tamtych czasów, który przedstawia niektóre etniczne i rasowe uprzedzenia będące niestety powszechne w społeczeństwie amerykańskim. Te rasistowskie wyobrażenia były wtedy błędne i dziś są błędne. Uważamy, że utrzymanie tego tytułu bez wyjaśnienia i potępienie tych przedstawień byłoby nieodpowiedzialne. Są one z pewnością sprzeczne z wartościami WarnerMedia, dlatego powrót do HBO MAX będzie zależny od dyskusji o historycznym kontekście i potępieniu tych obrazów. Zostanie przedstawiony tak, jak został pierwotnie stworzony, ponieważ w przeciwnym razie byłoby to równoznaczne z twierdzeniem, że te uprzedzenia nigdy nie istniały. Jeśli chcemy stworzyć bardziej sprawiedliwą i integracyjną przyszłość, musimy najpierw uznać i zrozumieć naszą historię.

powiedział rzecznik HBO Max