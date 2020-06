Protesty, które obiegły całe Stany Zjednoczone nie ominęły również środowisk teatralnych na Broadwayu. Do akcji dołączyli się ludzie teatru, którzy wystosowali oficjalny list piętnujący systemowy rasizm w swoich kręgach.

List został zredagowany w imieniu tak zwanych BIPOC ("black, indigenous and people of color") i zaadresowany do "Białego Amerykańskiego Teatru". Podpisali go artyści, tacy jak Lin-Manuel Miranda, Viola Davis, Sandra Oh, Uzo Aduba, Sterling K. Brown, Cynthia Erivo, Yahya Abdul-Mateen II, Danai Gurira i Andre Holland.

Widzimy cię. Zawsze cię widzieliśmy. Widzieliśmy, jak udajesz, że nas nie widzisz. Obserwowaliśmy, jak nas wykorzystujesz, zawstydzasz, umniejszasz i wykluczasz. Pora na to, abyś ty zobaczył nas! – brzmi jeden z jego fragmentów.

Cały list można przeczytać pod tym adresem: www.weseeyouwat.com albo na Twitterze u m.in Lin-Manuela Mirandy.

The Broadway League, reprezentująca producentów i właścicieli teatrów, wydała w niedzielę rano oświadczenie, które brzmi:

Czarne życie ma znaczenie, a członkowie The Broadway League są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznej przestrzeni, w której można dzielić się waszymi historiami. Staramy się otwierać drzwi, serca i umysły, które doprowadzą do wszechobecnego zrozumienia, aktywnego działania i wprowadzania niezbędnych zmian.