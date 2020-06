Syn Harry'ego Pottera nowym bohaterem magicznej serii? 0

Magiczne uniwersum Harry’ego Pottera to w zasadzie studnia bez dna, jeśli chodzi o pomysły i potencjał drzemiący w tej marce. Czy doczekamy się kolejnych spin-offów głównej serii?

Aktualnie fani Harry’ego Pottera wyczekują trzeciej odsłony serii "Fantastyczne zwierzęta", która jest spin-offem głównego cyklu opartego na powieściach autorstwa J.K. Rowling. Według portalu We Got This Covered kolejnym etapem tworzenia magicznego uniwersum będzie seria, której wydarzenia zostaną umiejscowione 20 lat, po tych znanych z oryginalnej sagi. Co więcej część obsady znanej z filmów ma powrócić, a głównym bohaterem będzie syn Harry’ego Pottera – Albus Severus Potter, którego fani książek mogli poznać nieco szerzej, dzięki sztuce "Harry Potter i przeklęte dziecko".

Scenariusz będzie lekko oparty o sztukę teatralną, która została także wydana w formie książki, jednak twórcy wprowadzą kilka nowych elementów. Głównym motywem filmu ma być córka Voldemorta próbująca wskrzesić złego ojca.

Oczywiście za scenariusz odpowiadałaby sama J.K. Rowling, a za kamerą miałby stanąć nie kto inny, jak David Yates. Oczywiście sytuacja jest dynamiczna i pewne rzeczy mogą ulec zmianom, jednak perspektywa kolejnego widowiska osadzonego w tym niezwykłym uniwersum jest czymś na co warto czekać.

Źrodło: We Got This Covered