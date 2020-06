Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czy z powodu koronawirusa sceny miłosne i erotyczne będą kręcone za pomocą CGI? 0

Studia filmowe wracają do pracy, jednak z powodu pandemii koronawirusa na planach zdjęciowych będą musiały zostać wprowadzone obostrzenia sanitarne. Gazecie "The Sun" udało się dotrzeć do dokumentu, gdzie znalazła się lista z wytycznymi.

Powrót do produkcji filmów nie będzie należał do najłatwiejszych. Kręcenie scen, w której udział musi brać duża liczba statystów z pewnością spędza sen z powiek twórcom. Inną ważną kwestią są sceny zbliżeń, które także znalazły się na liście z obostrzeniami. I nie są one zbyt przychylne twórcom.

Z zapisów, które znalazły się w dokumencie wynika, że sceny zbliżeń (miłosne, erotyczne i tak dalej, i tak dalej) powinny zostać "napisane na nowo, wyrzucone ze scenariusza lub zrealizowany przy pomocy CGI". Można, więc odczytywać to w ten sposób, ze sceny erotyczne powinny być tworzone za pomocą… efektów komputerowych!

Artykuł został opublikowany tuż po ogłoszeniu przez gubernatora Kalifornii wznowienia od 12 czerwca prac na planach zdjęciowych. Oczywiście producenci i twórcy filmów będą musieli zapewnić swoim pracownikom maseczki ochronne oraz plastikowe przyłbice. Odbywać się będą też szkolenia związane z prawidłowym myciem rąk oraz zmieniony zostanie sposób obsługi gastronomicznej – ma to zapobiegać zanieczyszczeniu żywności i napojów na planie.

Ciekawe co na to wytwórnie filmowe? Łatwo można wywnioskować, że sceny intymne kręcone za pomocą CGI będą nieco droższe.

Źrodło: The Sun