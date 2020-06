Dwie lipcowe premiery Pięciu Smaków! 0

Jeśli tęsknicie za dalekimi podróżami, warto pomyśleć o wakacyjnym odkrywaniu świata z kinowego fotela. Już 3 lipca zapraszamy na rodzinne spotkanie z wietnamską Warszawą w Smaku pho, a 31 – na spotkanie z pełną absurdów rzeczywistością młodych Koreańczyków w Maggie.

Ponowne otwarcie kin pozwala nam wrócić do premier, które nie mogły mieć miejsca wczesną wiosną. Dwa festiwalowe przeboje w reżyserii obiecujących młodych autorek to doskonała okazja, by znów poczuć przyjemność obcowania z wielkim ekranem i pozytywną energię międzykulturowych spotkań za pośrednictwem filmu.

Smak pho, debiut pochodzącej z Japonii, a wykształconej w Szkole Filmowej w Łodzi Mariko Sagi to intrygujące wejrzenie w rzeczywistość wietnamskiej społeczności Warszawy, ale przede wszystkim – ciepła historia o rodzinnych więziach i miłości okazywanej drobnymi codziennymi gestami. Maggie, pierwsza fabuła Koreanki Yi Ok-seop, to dopracowana wizualnie, pełna niezwykłego humoru opowieść o młodych dorosłych, mierzących się z własnymi emocjami i absurdalną rzeczywistością dzisiejszego świata.

Zaplanowana pierwotnie na czerwiec premiera Jinpy, tybetańskiego kina drogi w reżyserii Pemy Tsedena, została przeniesiona na początek 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy do kin – listę miejsc, w których znajdziecie filmy dystrybuowane przez Pięć Smaków znajdziecie wkrótce na ich stronie.