''Telefonistki'' powracają! Zobaczcie zwiastun finałowych odcinków 0

Netflix opublikował finalny zwiastun drugiej części ostatniego sezonu serialu Telefonistki. Jest to pierwsza oryginalna hiszpańska produkcja, która powstała dla wspomnianej platformy.

fot. materiały prasowe

Akcja serialu rozgrywa się w Madrycie w latach 20 XX wieku, kiedy to nie było łatwo być kobietą. Poznajemy losy czterech dziewczyn, które poszukując niezależności trafiły do krajowej centrali telefonicznej. Tam uczą się pracy w nowoczesnym miejscu, wiodąc przy tym burzliwe życie prywatne, a wokół nich dochodzi do coraz większych społecznych przemian.

W finałowych odcinkach Lidia (Blanca Suárez), Marga (Nadia de Santiago), Carlota (Ana Fernández) i Óscar (Ana Polvorosa) mają do wygrania jeszcze jedną bitwę — tym razem w imieniu wszystkich kobiet. Lidia wraz ze swoimi przyjaciółkami jeszcze zajadlej walczy z reżimem generała Franco, podczas gdy jej największa rywalka wykorzystuje więzienie jako narzędzie zemsty.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Piąty, finałowy sezon serialu podzielony został na dwie części. Pierwsza z nich swoją premierę miała na Netflixie w lutym tego roku. Druga zadebiutuje już 3 lipca 2020 roku. Czekacie czy nie mieliście do tej pory styczności z tą produkcją?

Źrodło: youtube.com/netflixpolska