Nietuzinkowi superbohaterowie w zwiastunie 2. sezonu ''Doom Patrol'' 0

Nietypowa grupa superbohaterów powróci już niebawem. Wczoraj wieczorem HBO zaprezentowało widzom pierwszy zwiastun wyczekiwanego drugiego sezonu serialu Doom Patrol.

"Doom Patrol" to grupa superbohaterów, którą dowodzi szalony naukowiec – doktor Niles Caulder, znany pod pseudonimem "The Chief". Każdy z członków drużyny brał udział w straszliwym wypadku bądź eksperymencie, wskutek którego otrzymał nadludzkie zdolności. Zraniony i poniewierany zespół dzięki nowemu dowódcy znajduje swój cel – muszą bronić Ziemię i ludzi, pomimo tego, że nie są do końca akceptowani przez społeczeństwo i traktuje się ich, jak grupę wyrzutków. W nowym sezonie do zespołu dołączy Dorothy Spinner, córka Cauldera.

W obsadzie powracają Joivan Wade, Brendan Fraser, Matt Bomer, Timothy Dalton, April Bowlby, Diane Guerrero i Alan Tudyk. W nową członkinię zespołu wciela się Abigail Shapiro. Ponownie zobaczymy także Willougby’ego Kiplinga, w tej roli Mark Sheppard.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Jak Wam się podoba?

Doom Patrol powstaje dla platformy DC Universe, na której w USA zadebiutował pierwszy sezon. Drugi pojawi się także w HBO Max. W naszym kraju produkcja dostępna jest na HBO GO.

Premiera nowych epizodów już 25 czerwca br. W ten dzień zadebiutują trzy pierwsze odcinki, kolejne co tydzień.

Źrodło: comingsoon