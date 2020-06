Hulu zmienia datę premiery ''Love, Victor'', powodem ważna rocznica 0

Platforma Hulu zdecydowała się przyśpieszyć premierę swojego serialowego spin-offu filmu Twój Simon. Love, Victor zamiast 19 czerwca zadebiutuje dwa dni wcześniej, tj. 17 czerwca 2020 roku. Jaki jest powód takiej zmiany?

Otóż jak się okazuje w Ameryce na dzień 19 czerwca 2020 roku przypadają obchody 155. rocznicy zniesienia niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Włodarze platformy chcąc uszanować tak ważną datę zdecydowali się przesunąć premierę serialu. Wydano nawet oświadczenie w tej sprawie.

Ta data stanowi bardzo ważny punkt zwrotny dla naszego narodu i praw człowieka. Wierzymy, że właśnie teraz bardziej niż kiedykolwiek, ten dzień zasługuje na swój moment i bycie w centrum uwagi.

Fabuła filmu Twój Simon opiera się na debiutanckiej powieści Becky Albertalli pt. Simon vs. the Homo Sapiens Agenda. Love, Victor również czerpie z niej inspiracje. Głównym bohaterem spin-offa jest Victor. Chłopak jako nowy homoseksualny uczeń w liceum Creekwood nie może odnaleźć się w heteroseksualnym środowisku. Gdy wydaje się, że już całkowicie przestaje sobie radzić wyciąga pomocną dłoń do Simona. Zobaczymy jak Victor będzie starał się odnaleźć i zrozumieć samego siebie, jednocześnie stawiając czoła wyzwaniom jakie czekają na niego w domu i szkole. W Victora wciela się Michael Cimino.

Źrodło: comingsoon