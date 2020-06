Milla Jovovich w pełnym uzbrojeniu na zdjęciu z "Monster Hunter" 0

W sieci pojawiło się nowe zdjęcie promujące nadchodzące widowisko zatytułowane Monster Hunter, które powstaje na podstawie znanej gry wideo od studia Capcom. W głównych rolach występują Milla Jovovich i Tony Jaa.

Milla Jovovich powraca do roli pogromczyni potworów po serii Resident Evil, ponownie będzie starała się powstrzymać świat przed zagrożeniem. Reżyserem filmu jest nie kto inny jak Paul W.S. Anderson, czy kolejny raz ten duet stworzy interesująca serię na podstawie gry komputerowej?

Oprócz naszego świata istnieje również świat niebezpiecznych i potężnych potworów, które rządzą swoim domem ze śmiertelną zaciekłością. Kiedy porucznik Artemida (Milla Jovovich) i jej elitarna jednostka zostają przetransportowani przez portal do nieznanego miejsca zostają zaskoczeni. W desperackiej próbie powrotu do domu dzielny porucznik spotyka tajemniczego łowcę (Tony Jaa), którego wyjątkowe umiejętności pozwoliły mu przetrwać w tej wrogiej krainie. W obliczu nieustępliwych i przerażających ataków potworów, wojownicy łączą siły, aby walczyć i znaleźć drogę do domu.

Monster Hunter

Wśród wspomnianej dwójki aktorów w filmie pojawią się także Ron Perlman, T.I. Harris, Diego Boneta, Meagan Good oraz Josh Helma. Premiera filmu została zaplanowana na 4 września 2020 roku

Źrodło: comingsoon.com