Kaitlyn Dever kandydatką do zagrania w adaptacji broadwayowskiego hitu 0

Universal Pictures zamierza przenieść broadwayowski musical zatytułowany "Dear Evan Hansen" na wielki ekran. Jedną z kandydatek do zagrania w filmie jest wschodząca hollywoodzka gwiazda Kaitlyn Dever.

Jak donosi portal Variety aktorka Kaitlyn Dever rozpoczęła rozmowy w sprawie dołączenia do obsady aktorskiej filmowego projektu "Dear Evan Hansen". Universal Pictures na razie nie potwierdza tych doniesień. Mówi się również, że główną rolę zagra Ben Platt, który miałby tym samym powtórzyć swoją kreację z broadwayowskiego musicalu.

Reżyserem produkcji został Stephen Chbosky, znany chociażby z nakręcenia filmu Cudowny chłopak. Steve Levenson, który pracował również przy musicalu, zajmie się napisaniem scenariusza.

Co ciekawe producentami wykonawczymi filmu będzie duet Benj Pasek i Justin Paul – odpowiadali oni za warstwę liryczną przy "Dear Evan Hansen", a także dwóch głośnych musicalach kinowych – La La Landzie i Królu rozrywki.

"Dear Evan Hansen" to musical nominowany do dziewięciu nagród Tony – pięć nominacji udało się zamienić na statuetki, w tym dla najlepszego musicalu. Głównym bohaterem historii jest tytułowy Evan Hansen – młody chłopak, który boryka się z silnym lękiem społecznym, co oczywiście odbija się na jego życiu i trudnościach z zawieraniem znajomości. Po śmierci jednego z jego kolegów tworzy kłamstwo, które nieumyślnie zbliża go do rodziny zmarłego, jednocześnie pozwalając mu uzyskać własne poczucie celu oraz przynależności.

Źrodło: Variety