Nowa komedia dla nastolatków od Netflixa - zwiastun ''Poczujcie rytm'' 0

Netflix prezentuje zapowiedź swojego nowego filmu, który już niedługo zadebiutuje w serwisie. Mowa o produkcji 'Poczujcie rytm'.

Gdy szukanie sławy na Broadwayu kończy się porażką, April wraca do swojego rodzinnego miasteczka. Tam z oporami zgadza się zostać nauczycielką niecierpiących na nadmiar talentu młodych tancerek, aby przygotować je do wielkiego konkursu. To pogodna komedia o tym, że życie może dać drugą szansę, a spełnienie marzeń możemy odnaleźć w miejscu, w którym nigdy byśmy się tego nie spodziewali.

W roli głównej Sofia Carson, młoda aktorka, którą kojarzyć możecie z serialu Słodkie kłamstewka: Perfekcjonistki czy filmu Następcy. Oprócz niej w obsadzie znajdują się także Wolfgang Novogratz i Donna Lynne Champlin.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Zachęciła Was do zapoznania się z tą produkcją?

Premiera filmu już 19 czerwca br. tylko na Netflix.

Źrodło: netflix