"Droga powrotna" - nowy film reżysera "Wojownika" ze znakomitym Affleckiem niebawem na DVD i Blu-Ray 0

W 2016 roku reżyser Gavin O’Connor i aktor Ben Affleck stworzyli znakomity film sensacyjny pod tytułem Księgowy, który podbił serca widzów. Cztery lata później powracają obyczajowym dramatem Droga powrotna opowiadającym o nałogu, sporcie i poszukiwaniu swego miejsca w życiu. Entuzjastycznie przyjęta przez krytyków produkcja zadebiutuje na Blu-ray i DVD już 17 czerwca.

fot. materiały prasowe

Kiedy Jack Cunningham (Ben Affleck) był w szkole średniej, wydawało się, że czeka go świetlana przyszłość. Jako wybitny gracz w koszykówkę mógł liczyć na stypendium wyższej uczelni albo karierę zawodowego sportowca. Niestety, odrzucił to wszystko. Dziś najlepsze lata ma już za sobą. Choroba alkoholowa zniszczyła mu rodzinę, a on sam coraz bardziej pogrąża się w depresji. Jego życie zmienia się, kiedy nieoczekiwanie otrzymuje propozycję objęcie funkcji trenera koszykówki w swojej dawnej szkole. Początkowo podchodzi do tego zadania bez entuzjazmu, ale kiedy jego drużyna wygrywa pierwszy mecz, zaczyna widzieć w swojej pracy szansę na nowy start w życiu.

To nie jest kolejny schematyczny, sztampowy film o sporcie. To inspirująca opowieść o odkupieniu. W dodatku niezwykle szczera. Od dawna szukałem filmu, który poruszałby tematy dla mnie osobiście ważne. Po przeczytaniu scenariusza Brada Ingelsby’ego wiedziałem, że właśnie go znalazłem. To film, który poruszy widzów, a mnie, jako aktorowi, da szansę stworzyć rolę, w której będę mógł wykorzystać swoje najbardziej prywatne doświadczenia życiowe.

mówi Ben Affleck

Na ekrany amerykańskich kin film Droga powrotna wszedł na początku marca. Tuż przed pandemią koronawirusa, która sprawiła, że kina na całym świecie zostały zamknięte. Film został ciepło przyjęty przez krytyków, którzy chwalili przede wszystkim znakomitą rolę Ben Afflecka.

DODATKI SPECJALNE W WYDANIU BLU-RAY

Droga powrotna: To sportowe życie. Reżyser Gavin O’Connor i Ben Affleck rozmawiają o sporcie jako metaforze życia oraz o konkurencji, która może pomóc w zrozumieniu samego siebie.

Każda porażka to kolejna walka: Droga do odkupienia. Analiza postaci Jacka Cunninghama z udziałem Benem Afflecka i reżyserem Gavina O’Connora.

DODATKI SPECJALNE W WYDANIU DVD

Każda porażka to kolejna walka: Droga do odkupienia. Analiza postaci Jacka Cunninghama z udziałem Benem Afflecka i reżyserem Gavina O’Connora

Źrodło: Galapagos