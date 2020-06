Logan Lerman zainteresowany rolą w serialu o Percym Jacksonie 0

Jak wiadomo platforma Disney+ prowadzi prace nad serialową wersją historii o synu Posejdona – Percy’m Jacksonie. Jak na razie nie znana jest obsada produkcji, ale swoją chęć wystąpienia w niej wykazał Logan Lerman, odtwórca postaci Percy’ego w filmach Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej Pioruna i Percy Jackson: Morze potworów.

fot. materiały prasowe

Około miesiąca temu autor bestsellerowych powieści o Percy’m Jacksonie Rick Riordan potwierdził, iż trwają prace nad adaptacją jego twórczości na serial. Od tego czasu wszyscy fani serii z niecierpliwością wyczekują jakichś informacji, głównie ciekawi ich obsada produkcji. Co ciekawe, mimo że filmy nie zostały dobrze przyjęte zarówno przez krytyków, jak i widzów, to fani serii z chęcią ponownie zobaczyliby Logana Lermana, tym razem w roli Posejdona.

W jednym z ostatnich wywiadów Lerman odniósł się do ostatnich wieści, mówiąc, że bardzo schlebia mu to, iż fani wciąż pamiętają jego rolę półboga. Kiedy zapytany o to, czy chciałby zagrać Posejdona, gdyby miał taką możliwość, odpowiedział:

Potencjalnie tak. To wszystko zależy. Wiesz, teraz jest za wcześnie. Zaczęło się od zapowiedzi tak dużego projektu. Zastanawiam się, kiedy będą gotowi, aby go zrealizować. Muszą pozatwierdzać skrypty, wykonać budżet, znaleźć obsadę. Realizacja tego projektu może być naprawdę odległa. Jestem ciekawy, czy znalazłaby się dla mnie interesująca rola. Zdecydowanie bym ją rozważył.

Co o tym sądzicie? Chcielibyście, aby Logan Lerman pojawił się w serialu?

Źrodło: screenrant.com