Sigourney Weaver raczej nie wróci już do roli Ellen Ripley 0

Po tym jak Ridley Scott, reżyser pierwszego filmu o przerażającym obcym z kosmosu, ogłosił iż z chęcią nakręciłby jeszcze jeden prequel, w sieci pojawiły się spekulacje czy czasami nie mogłaby pojawić się w nim postać Ellen Ripley, w którą od początku wciela się Sigourney Weaver.

fot. materiały prasowe

Jak mówi sama zainteresowana nie sądzi, aby mogła wrócić do serii Obcy. W jednym z ostatnich wywiadów dla magazynu Empire Weaver zdradziła, iż około półtora roku temu producent Walter Hill przedstawił jej 50-stronnicowy skrypt nowego filmu zorientowanego na postać Ripley, który powstał z anulowanego projektu Neilla Blomkampa. Jednak Ridley Scott bardziej zaangażowany jest w kontynuację prequelowej historii, która rozpoczęła się od filmu Prometeusz. Z tego też powodu, Weaver sceptycznie podchodzi do swojego potencjalnego powrotu, uważa, że być może nigdy on nie nastąpi.

Nie wiem. Ridley poszedł zupełnie w innym kierunku. Może Ripley już zrobiła swoje. Zasługuje na odpoczynek. powiedziała Weaver

Co o tym sądzicie? Chcielibyście, aby postać Ellen Ripley pojawiła się ponownie?

Źrodło: comingsoon