Keira Knightley gwiazdą nowego serialu od Hulu

Hulu pracuje nad swoim kolejnym serialowym projektem. Tym razem będzie to limitowana seria oparta na debiutanckiej powieści Suzanne Rindell 'The Other Typist'. W głównej roli dwukrotnie nominowana do Oscara brytyjska aktorka Keira Knightley.

fot. materiały prasowe

Dla Knightley rola w tym projekcie będzie jej pierwszą znaczącą rolą w produkcji telewizyjnej. Do tej pory występowała ona głównie w dużych produkcjach filmowych tj. seria Piraci z Karaibów, Duma i uprzedzenie, Anna Karenina czy Gra tajemnic. Jej jedynym udziałem w telewizyjnej produkcji jest użyczenie głosu postaci Dzwoneczka w miniserialu Syfy Nibylandia z 2011 roku.

Za serialową adaptację odpowie Ilene Chaiken (Słowo na L). Będzie ona także pełnić funkcję producenta i showrunnera. Projekt powstanie przy udziale Searchlight Television i 20th Century Fox Television. Knightley oprócz zagrania głównej roli będzie także produkować.

Powieść The Other Typist opisywana jest jako thriller psycho-seksualny. Jego akcja rozgrywa się w Nowym Jorku u szczytu ery prohibicji. Porusza on tematy związane z tożsamością, obsesją, źle odbieranym pożądaniem i różnicą klasową. Fabuła podąża za Rose Baker, maszynistką pracującą na policji, która uważa się za kogoś wielkiego, bowiem to przed nią przestępcy wyznają swoje winy, a ona kilkoma uderzeniami klawiszy przypieczętowuje ich los. Jednak po powrocie do domu Rose z powrotem staje się miłą i ułożoną damą. Pewnego razu zostaje jednak wciągnięta w mroczny świat swojej nowej współpracowniczki Odalie (Keira Knightley). Fascynacja przemienia się w obsesję, a kiedy dochodzi do zbrodni, obie kobiety pokazują swoje zupełnie nowe oblicze i szybko okaże się, która z nich jest bardziej przebiegła.

Źrodło: deadline