Rosjanie tworzą idealny świat w zwiastunie filmu fantasy "WE"

Rosja ciągle tworzy kolejne efektowne superprodukcje, tym razem udostępniono zwiastun filmu zatytułowanego WE. Za reżyserię odpowiada Hamlet Dulyan, a akcja toczy się w przyszłości, gdzie stworzono idealny świat do życia. Produkcja powstała na podstawie powieści My autorstwa Jewgienija Zamiatina.