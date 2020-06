Polskie filmy w Cannes! 0

Samo słowo „Cannes” elektryzuje wszystkich filmowców na świecie. To najważniejsze wydarzenie dla całej branży. W tych trudnych czasach niewiele się zmieniło – nadal czekamy na filmowe objawienia.

Pierwszym krokiem na ich drodze mogą być największe targi filmowe w Cannes, Marché du Film, które w tym roku odbywają się online.

Częścią tych targów jest program The Goes to Cannes, do którego zaproszone zostały najważniejsze festiwale, w tym Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Każdy z nich przedstawi zagranicznej branży wyselekcjonowane filmy, które nie mają jeszcze agentów sprzedaży, dystrybutorów czy wyznaczonej premiery festiwalowej.

Wśród wybranych do tegorocznej edycji polskich filmów na różnych etapach produkcji (works-in-progress), które zaprezentowane zostaną w programie New Horizons’ Polish Days Goes to Cannes, znalazło się 5 projektów.

12 czerwca

Polskie filmy w Cannes!

Samo słowo „Cannes” elektryzuje wszystkich filmowców na świecie. To najważniejsze wydarzenie dla całej branży. W tych trudnych czasach niewiele się zmieniło – nadal czekamy na filmowe objawienia.

Pierwszym krokiem na ich drodze mogą być największe targi filmowe w Cannes, Marché du Film, które w tym roku odbywają się online.

Częścią tych targów jest program The Goes to Cannes, do którego zaproszone zostały najważniejsze festiwale, w tym Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Każdy z nich przedstawi zagranicznej branży wyselekcjonowane filmy, które nie mają jeszcze agentów sprzedaży, dystrybutorów czy wyznaczonej premiery festiwalowej.

Wśród wybranych do tegorocznej edycji polskich filmów na różnych etapach produkcji (works-in-progress), które zaprezentowane zostaną w programie New Horizons’ Polish Days Goes to Cannes, znalazło się 5 projektów.

Agnieszka Zwiefka, reżyserka filmu WIKA!, opowiedziała o znaczeniu muzyki w swoim projekcie:

Chcę przedstawić historię Wiki wykorzystując jej ukochany język – muzykę – tłumaczy. I wspólnie z nią oraz profesjonalnymi tancerzami stworzyć barwny dokumentalny musical. Intymne sceny z życia kobiety, która musi zmierzyć się z upływającym czasem, wybrzmią jeszcze mocniej, gdy będą zderzone z surrealistycznymi wręcz choreografiami.

Jacek Bławut, przygląda się natomiast sytuacji zagrożenia. Jego Orzeł. Ostatni patrol to w dużej mierze kino behawioralne:

Dotykamy fizjologii, różnych reakcji w sytuacji zagrożenia – opowiada. Podglądamy te reakcje w dusznej i klaustrofobicznej przestrzeni. Bohaterowie mierzą się nie tylko z wrogiem zewnętrznym. Największy wróg jest w nich samych.

Scenariusz Końskiego ogona powstawał bardzo długo i ma wiele warstw. Reżyserkę Justynę Łuczaj-Salej zainspirował klimat filmu Damnation Béli Tarra (który zobaczyła na Festiwalu Nowe Horyzonty w Cieszynie).

Film zrealizowałam z udziałem (w większości) aktorów nieprofesjonalnych. Dla tego otworzyłam się na improwizację. Scenariusz traktowałam tylko jako punkt wyjścia. Ostatecznie najważniejsze było dla mnie wykreowanie esencjonalnych bohaterów i napięcia pomiędzy nimi.

W swoim debiucie Tomasz Jurkiewicz sięgnął do języka kina dokumentalnego. Film powstał w miasteczku, z którego pochodzi – w Trzebini. Nie jest to jednak historia autobiograficzna.