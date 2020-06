Powiększa się obsada filmu sci-fi ''Moonfall'' Emmericha 0

Roland Emmerich, twórca zeszłorocznego Midway, pracuje nad swoim nowym filmem. Tym razem jest to projekt z gatunku science fiction Moonfall. Obecnie jest on na etapie kompletowania obsady, do której w ostatnim czasie dołączyli dwaj nowi aktorzy – Patrick Wilson i Charlie Plummer.

fot. materiały prasowe

Wcześniej w obsadzie znaleźli się już Halle Berry i Josh Gad. Wilson to aktor, którego kojarzyć możecie z roli w Aquamanie czy filmach o nadprzyrodzonych mocach tj. Obecność 2 czy Annabelle wraca do domu, w których wciela się w postać Eda Warrena. Z kolei Charlie Plummer w zeszłym roku wystąpił w serialu Szukając Alaski. Zagrał także w filmie Wszystkie pieniądze świata.

Wilson zagra zhańbionego astronautę, którego poprzednia misja ma coś wspólnego z obecną sytuacją, a jest nią kurs kolizyjny jaki Księżyc obrał na Ziemię. Tajemnicza siła zrzuciła go z orbity wokół naszej planety i teraz stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. Na kilka tygodni przed uderzeniem zespół ratunkowy wyrusza na wręcz niemożliwą misję. Pozostawiając na Ziemi wszystko to co kochają ryzykują lądowanie na powierzchni Księżyca, aby uratować planetę przed zagładą. Plummer wcieli się w nastoletniego syna Wilsona. Berry gra administratorkę NASA, która została astronautką, a Gad sportretuje postać ekscentrycznego naukowca, który jako pierwszy wysnuł wniosek, iż księżyc spadł z orbity.

Emmerich oprócz reżyserowania, jest także współautorem scenariusza wraz z Haraldem Kloserem i Spenserem Cohenem. Produkcja powstaje dla studia Lionsgate. Zdjęcia do niej rozpocząć mają się jesienią tego roku. Premiera w 2021 roku.

Źrodło: comicbookmovie.com