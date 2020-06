Pierwszy plakat kontynuacji filmu ''Bodyguard Zawodowiec'' 0

Salma Hayek, gwiazda hitowego filmu Bodyguard Zawodowiec, opublikowała na swoim profilu na Instagramie pierwszy plakat kontynuacji wspomnianej produkcji. Mowa o The Hitman's Wife's Bodyguard.

fot. materiały prasowe

Mimo, iż film nie pojawi się w kinach wcześniej niż za ponad rok, to Salma Hayek zdecydowała się wrzucić do sieci plakat. Jak mówi, chciała dać fanom coś, co będzie ich ekscytować i sprawi, że nie zapomną o filmie. Zerknijcie poniżej. Jak według Was prezentuje się ta grafika?

Pierwotnie The Hitman’s Wife’s Bodyguard zadebiutować miał 28 sierpnia br. Jednak z powodu trwającej pandemii koronawirusa ukończenie produkcji nie było możliwe na czas i premiera filmu została przeniesiona na 20 sierpnia 2021 roku.

W kontynuacji powrócą gwiazdy oryginalnego filmu tj. Salma Hayek, Ryan Reynolds i Samuel L. Jackson, którzy z pewnością przeżyją kolejną szaloną przygodę. Oprócz nich w sequelu wystąpią także Frank Grillo, Antonio Banderas, Richard E. Grant, Tom Hopper, Gabriella Wright i Morgan Freeman. Po tak znakomitej obsadzie musimy spodziewać się rewelacyjnego filmu.

W filmie Bodyguard Zawodowiec Michael Bryce, najlepszy ochroniarz na świecie otrzymał zlecenie ochrony Dariusa Kincaida, płatnego mordercy, który zdecydował się zeznawać przeciw zbrodniarzowi odpowiedzialnemu za tysiące ludzkich istnień. Ich tropem ruszyła cała armia agentów, płatnych morderców i łowców nagród. Do akcji dołączyli się nawet i terroryści. Fabuła sequela nie jest jak na razie znana.

