Twórczyni "Obsesji Eve" napisze spin-off Jamesa Bonda

Fani Jamesa Bonda cały czas czekają na premierę filmu Nie czas umierać, która z powodu pandemii koronawirusa została przeniesiona na listopad. W między czasie zaczęły pojawiać się plotki na temat prac związanych z realizacją spin-offu głównej serii, którego bohaterką miałaby zostać… córka Agenta 007.

Źródła "The Sunday Mirror" donoszą, że dzięki filmowi Nie czas umierać otwarta zostanie furtka dające wiele możliwości przyszłym twórcom. Podobno producenci Jamesa Bonda są zachwyceni, że film wprowadzi do uniwersum córkę Agenta 007, co pozwoli wykreować całkiem nowe historie wokół tej postaci.

Phoebe Waller-Bridge, która jest kreatorką świetnie ocenianego serialu kryminalnego Obsesja Eve, a także pracowała nad scenariuszem filmu Nie czas umierać, prowadzi rozmowy w sprawie angażu przy spin-offie. Scenarzystka, a także aktorka, miałaby napisać skrypt filmu z córką Bonda w roli głównej. Z produkcji dowiedzielibyśmy się w jaki sposób doszło do tego, iż młoda dziewczyna została agentką.

Oczywiście na razie należy te doniesienia traktować z przymrużeniem oka. Do listopada tak naprawdę nie wiemy w jakim kierunku podąży seria o Jamesie Bondzie i czy spekulacje związane z pojawieniem się córki są prawdziwe. Nie czas umierać trafi do brytyjskich kin 12 listopada. Kilka dni później widowisko akcji zadebiutuje na całym świecie.

Źrodło: The Sunday Mirror