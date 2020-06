Bruce Willis nakręci trzy kolejne filmy z wytwórnią Emmett/Furla Oasis 0

Bruce Willis podpisał kontrakt, dzięki któremu będzie miał okazję zagrać w kolejnych trzech filmach wyprodukowanych przez firmę Emmett/Furla Oasis.

Emmett/Furla Oasis i Bruce Willis będą kontynuowali współpracę. Do tej pory hollywoodzki gwiazdor zagrał w siedemnastu filmach wyprodukowanych przez firmę. Najnowszym z nich będzie "Midnight in the Switchgrass" za kamerą, którego stanie współzałożyciel wytwórni, a zarazem debiutant na stanowisku reżyserskim – Randall Emmett. W obsadzie aktorskiej są również Megan Fox, Emile Hirsch i Machine Gun Kelly. W marcu rozpoczęły się zdjęcia i trwały raptem kilka dni. Plan zdjęciowy musiał zostać zamknięty z powodu pandemii koronawirusa. Mówi się, że ekipa i aktorzy powrócą do pracy 29 czerwca w Puerto Rico.

Po zakończeniu prac nad "Midnight in the Switchgrass", Bruce Willis pozostanie w tym kraju, gdzie kręcone będą zdjęcia do następnego filmu Emmett/Furla Oasis – "Out of Death". Będzie to thriller napisany przez Billa Lawrence’a, który wyreżyseruje Mike Burns. Fabuła będzie podążała losami kobiety, która w trakcie wycieczki przez las jest świadkiem popełnienia przestępstwa przez czterech nieznajomych. Uciekając przed sprawcami napotyka na swojej drodze emerytowanego leśniczego (w tej roli Willis), który postanawia jej pomóc. Na ekranie pojawi się też Jaime King.

Drugim filmem, który zostanie nakręcony w ramach umowy będzie "Run of the Hitman". Scenariusz do filmu napisali Stephen Cyrus Sepher i Billy Jay. Tym razem głównym bohaterem będzie najemnik, który musi zmierzyć się z grupą podstępnych i skorumpowanych polityków, którzy chcą przejąć kontrolę nad organizacją najemników. Prawdopodobnie Mike Burns będzie reżyserował.

Ostatnim wspólnym projektem Willisa i wytwórni będzie film zatytułowany "Killing Field", oparty na oryginalnym scenariuszu Rossa Peacocka. Życie samotnej kobiety zamieszkującej farmę zostanie przerwane w momencie, pojawienia się na jej posesji policjanta i dwóch kryminalistów. Produkcja ma zostać sprzedana w trakcie wirtualnego targu filmowego w Cannes.

Źrodło: Deadline