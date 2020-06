Starz odnawia ''Hightown'' na 2. sezon 0

Po niecałym miesiącu od premiery pierwszego odcinka serialu Hightown, stacja Starz zdecydowała się na danie zielonego światła na produkcję drugiego sezonu tego kryminału. Decyzją tą podjęto jeszcze przed finałem sezonu pierwszego, który będzie mieć miejsce dopiero 12 lipca br.

fot. materiały prasowe

Hihgtown otrzymał wiele pozytywnych recenzji od krytyków. Jest także bardzo wysoko jeśli chodzi o jego oglądalność. Nic więc dziwnego, że zdecydowano się nakręcić kolejny sezon.

Akcja serialu osadzona jest na półwyspie Cape Cod, słynącym z handlu heroiną. Główną bohaterką jest wiecznie imprezującą agenta ds. rybołówstwa Jackie Quinones, która pewnego dnia odkrywa na plaży zwłoki. To ofiara heroinowej epidemii panującej w Cape Cod. W wyniku tej traumy Jackie zaczyna stawiać pierwsze kroki w kierunku swojej trzeźwości, a także orientuje się, że rozwiązanie zagadki morderstwa należy właśnie do niej. Wbrew zaleceniom sierżanta Raya Abruzzo, będącego członkiem oddziału narkotykowego Jackie rozpoczyna własne dochodzenie. Z czasem oboje zatracają się w śledztwie, a życie wszystkich osób związanych z tym morderstwem co rusz się zbiega przypominając nam o tym jak skomplikowane i śmiertelne mogą być wszelkie uzależnienia.

Twórcą serialu jest Rebecca Cutter. Za reżyserię dwóch pierwszych odcinków odpowiada nominowana do Oscara za najlepsze zdjęcia do filmu Mudbound Rachel Morrison. W aktorskiej obsadzie znajdują się Monica Raymund, James Badge Dale, Riley Voelkel, Shane Harper, Amaury Nolasco, Atkins Estimond i Dohn Norwood.

Źrodło: comingsoon